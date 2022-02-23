Українець Яремчук врятував "Бенфіку" від поразки в Лізі чемпіонів та патріотично відсвяткував гол. Фото

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Результат матчу для "Бенфіки" врятував український форвард Роман Яремчук, який відзначився у ворота "Аяксу" на 72-й хвилині, та зрівняв рахунок. Для нашого нападника це дебютний матч у плей-офф Ліги чемпіонів.



Відзначимо, що Яремчук патріотично відсвяткував гол у ворота "Аяксу". Українець зняв футболку "Бенфіки" і під нею була ще одна футболка, але з гербом України.







Зустріч закінчилась внічию 2:2. Матч-відповідь пройде 15 березня.



Ліга чемпіонів



1/8 фіналу



23 лютого



"Бенфіка" (Португалія) - "Аякс" (Нідерланди) 2:2



Голи: Алле, 26 (авт.), Яремчук, 72 - Тадіч, 28, Алле, 29

Dušan Tadić has never been on the losing side when he has scored for Ajax (W4 D3) ????#UCL pic.twitter.com/TJOssimgd4 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2022