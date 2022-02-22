"Челсі" впевнено переміг "Лілль" у Лізі чемпіонів
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг французький "Лілль"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив у Лондоні, закінчився перемогою господарів з рахунком 2:0. На 8-й хвилині Кай Хаверц вивів "Челсі" вперед, а на 63-й Крістіан Пулішич подвоїв перевагу англійців.
Матч-відповідь пройде 16 березня у Франції.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
22 лютого
"Челсі" (Англія) - "Лілль" (Франція) 2:0
Голи: Хаверц, 8, Пулішич, 63
- 15 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів французький ПСЖ переміг мадридський "Реал".
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