Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч, який проходив у Лондоні, закінчився перемогою господарів з рахунком 2:0. На 8-й хвилині Кай Хаверц вивів "Челсі" вперед, а на 63-й Крістіан Пулішич подвоїв перевагу англійців.



Матч-відповідь пройде 16 березня у Франції.



Ліга чемпіонів



1/8 фіналу



22 лютого



"Челсі" (Англія) - "Лілль" (Франція) 2:0



Голи: Хаверц, 8, Пулішич, 63

???????? All-time top American goalscorers (group stage to final):



⚽️6⃣ Christian Pulišić

⚽️4⃣ DaMarcus Beasley

⚽️2⃣ Fabian Johnson

⚽️2⃣ Jermaine Jones

⚽️2⃣ Weston McKennie

⚽️2⃣ Jordan Siebatcheu #UCL pic.twitter.com/Ro9GTP84RS — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2022