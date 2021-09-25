Українець Яремчук зробив перший дубль за "Бенфіку"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Яремчук відзначився дублем у матчі 7-го туру чемпіонату Португалії проти "Віторії Гімараеш" та допоміг своїй команді перемогти 3:1.

Українець забив голи на 30-й та 41-й хвилині. Цей дубль став для Яремчука першим за клуб з Лісабону, до якого він перейшов влітку.

Загалом 25-річний Роман Яремчук зіграв за "Бенфіку" 9 матчів, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

"Бенфіка" має 21 очка та лідирує в чемпіонаті Португалії. Найближчих переслідувачів - "Порту" та "Спортинг" - команда Яремчука випереджає на 4 пункти.