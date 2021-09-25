Українець Яремчук зробив перший дубль за "Бенфіку"
Український футболіст Роман Яремчук вперше забив два голи за португальську "Бенфіку"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Яремчук відзначився дублем у матчі 7-го туру чемпіонату Португалії проти "Віторії Гімараеш" та допоміг своїй команді перемогти 3:1.
Українець забив голи на 30-й та 41-й хвилині. Цей дубль став для Яремчука першим за клуб з Лісабону, до якого він перейшов влітку.
Загалом 25-річний Роман Яремчук зіграв за "Бенфіку" 9 матчів, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.
"Бенфіка" має 21 очка та лідирує в чемпіонаті Португалії. Найближчих переслідувачів - "Порту" та "Спортинг" - команда Яремчука випереджає на 4 пункти.
- Нагадаємо, 25 вересня український футболіст "Аталанти" Руслан Малиновський забив за "Аталанту" гол у матчі 6-го туру чемпіонату Італії проти "Інтера".
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