Українець здобув бронзу на ЧС з вільної боротьби
Український спортсмен Василь Михайлов завоював бронзову медаль на чемпіонаті світу у вільній боротьбі
Про це повідомляє "Трибуна".
У сутичці за бронзову медаль ЧС з вільної боротьби Василь Михайлов переміг узбекистанця Бехзода Абдурахмонова - 5:3. Український спортсмен виступає у вазі до 79 кг.
Для 27-річного Михайлова - це перша медаль на ЧС. Ця бронза стала першим успіхом України у чоловічій вільній боротьбі на ЧС-2022.
Загалом це шоста медаль для українських борців на турнірі.
ЧС-2022 проходить в Белграді.
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