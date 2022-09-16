Українець здобув бронзу на ЧС з вільної боротьби

Про це повідомляє "Трибуна".

У сутичці за бронзову медаль ЧС з вільної боротьби Василь Михайлов переміг узбекистанця Бехзода Абдурахмонова - 5:3. Український спортсмен виступає у вазі до 79 кг.

Для 27-річного Михайлова - це перша медаль на ЧС. Ця бронза стала першим успіхом України у чоловічій вільній боротьбі на ЧС-2022.

Загалом це шоста медаль для українських борців на турнірі.

ЧС-2022 проходить в Белграді.

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