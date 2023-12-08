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Україні критичний стан економіки співіснує з рекордною прибутковістю банківського сектора, – Богдан Данилишин

8 грудня, 2023 п'ятниця
11:41
Економіка Богдан Данилишин

У 2023 році ВВП України є на 25% нижчим за довоєнний рівень, натомість прибуток банків зріс у рази порівняно з 2021 роком

Про це в інтерв’ю "Еспресо" розповів ексголова Ради НБУ Богдан Данилишин  

"У поточному році реальний ВВП України є на 25% нижчим за довоєнний рівень, але прибуток банків, навпаки, в рази зріс відносно 2021 року. І це є своєрідною аномалією, – каже Богдан Данилишин. – У розвинених ринкових економіках фінансовий стан банків є чутливим до зростання чи падіння реальної економіки, оскільки суттєва частина активів банків припадає на кредити в реальну економіку. Якщо позичальники банків втрачають доходи чи банкрутують, то й якість кредитного портфеля банків різко погіршується. Однак в Україні критичний стан економіки співіснує з рекордною прибутковістю банківського сектора. Причому ця прибутковість банків фактично забезпечена державними коштами, які формують понад 50% процентних доходів банків". 

За оцінкою Богдана Данилишина, перед початком повномасштабної війни кредитні зобов’язання банків становили лише 15% ВВП. І саме це дозволило уникнути масових банкрутств банків. Для порівняння: у 2013 році рівень банківського кредитування економіки сягав 70% ВВП.

"У 2023 році банки мають отримати близько 100 млрд грн відсотків за депозитними сертифікатами НБУ. Це прямі вирахування з доходів НБУ, які він мав би перерахувати до державного бюджету. Як результат, за підсумками 2023 р. НБУ має зарахувати до дохідної частини бюджету тільки 17,7 млрд грн, – каже Богдан Данилишин. – Отримавши від уряду майже 130 млрд грн процентів за ОВДП, НБУ перераховує більшу їх частину банками, які майже не виконують посередницьких функцій за так звану "мобілізацію надлишкової ліквідності". Ось так на перетоках державних коштів дуже непогано почуваються комерційні банки". 

  • За даними "Опендатабот", українські банки за 10 місяців 2023 року заробили 122,7 млрд грн. Це більш ніж удвічі більше за відповідний період 2021 року, коли прибуток склав 58,35 млрд грн. За даними НБУ, лише 4 банки в Україні отримали збитки у розмірі 99 млн грн.
 

Україна
НБУ
бізнес
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