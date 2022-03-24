Україні не доведеться йти на територіальні поступки заради припинення вогню, - Байден
Президент США Джо Байден вважає, що Україна сама вирішуватиме, чи йти їй на територіальні поступки заради припинення росією вогню, але не вірить, що Україні доведеться піти на це
Про це він заявив під час пресконференції після саміту НАТО у Європі, інформує Еспресо.TV.
Президент США відповів на запитання журналіста про те, чи варто Україні піти на територіальні поступки заради досягнення режиму припинення вогню.
"Це повністю рішення України. Нічого про Україну без України. Я не вірю, що їм доведеться піти на це. Є переговори, дискусії, частиною яких я не є, які включають українців. Вони повинні ухвалювати це рішення", - сказав Байден.
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