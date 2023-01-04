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OPINION

Україні не слід копіювати іранські "шахеди"

Юрій Касьянов
4 січня, 2023 середа
12:07
Погляд Юрій Касьянов

Чому ми збиваємо "шахеди"?.. Радари їх бачать через великі розміри, нехай і не на далекій дистанції, а потужний двигун, необхідний для польоту такого великого апарату, сильно його демаскує

Наша пропаганда стверджує, що ми збиваємо вже 100% "шахедів", але чомусь після кожного нальоту починаються проблеми з електрикою.

Безумовно, ми навчилися збивати дрони. Прожектори, кулемети, гармати — як у Другу світову війну. Тільки замість стаціонарних позицій – мобільна "кіннота" мисливців за дронами.

Звичайно, нам допомагає і нехитра тактика орків, які запускають дрони так, як пускають і ракети — точно за наказом, не враховуючи технічні особливості та потенційні можливості безпілотної техніки. (Докладніше зупинятись на цьому моменті не буду, щоб не підказувати ворогові).

У великих начальників виникає спокуса скопіювати "шахед", щоб помститися росіянам. Знаю, над цим завданням працюють

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Проте, на жаль, все-таки до нас час від часу прилітає. І у великих начальників виникає спокуса скопіювати "шахед", щоб помститися росіянам. Знаю, над цим завданням працюють.

Скопіювати не в буквальному значенні слова, а от так, щоб дальність польоту була під тисячу кілометрів і бойова частина "не менше 30 кг", а краще п'ятдесят чи сто п'ятдесят...

Адже чим більше — тим сильніше, правда?.. І я постійно чую те саме перше питання, яке великі начальники ставлять розробникам дронів: а яка у вас вага бойової частини?.. Якщо менше заповітних тридцяти кеге — крутять носом, нецікаво.

Але це неправильний підхід. Велика вага бойової частини — це велика вага безпілотника, великі його розміри, велика вартість і помітність.

Адже чому ми збиваємо "шахеди"?.. Тому що сучасні радари їх таки бачать через немаленькі розміри, нехай і не на далекій дистанції, а потужний двигун, необхідний для польоту такого великого апарату, сильно його демаскує (звук і тепловий слід)

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Адже чому ми збиваємо "шахеди"?.. Тому що сучасні радари їх таки бачать через немаленькі розміри, нехай і не на далекій дистанції, а потужний двигун, необхідний для польоту такого великого апарата, сильно його демаскує (звук і тепловий слід). Та й банально потрапити у великий "шахед" простіше.

Велика вага бойової частини потрібна, якщо ми збираємося знести бетонну будівлю, знищити бронетехніку, викурити супротивника з бункера.

Але які першочергові цілі можуть мати наші ударні дрони великої дальності? - аеродроми, позиції ППО, радіолокатори, пускові установки ракет "земля-земля", нафтосховища, штаби тощо. А для ураження таких цілей велика потужність бойової частини вторинна, і навіть шкідлива, важливіша за точність і масованість застосування дронів.

Які першочергові цілі можуть мати наші ударні дрони великої дальності? - аеродроми, позиції ППО, радіолокатори, пускові установки ракет "земля-земля", нафтосховища, штаби і т.д. А для ураження таких цілей велика потужність бойової частини вторинна, і навіть шкідлива, важливіша точність і масованість застосування дронів

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Пам'ятаєте, "невідомо чий" безпілотник долетів до Енгельса?.. Постраждав один чи два бомбардувальники. Потужність бойової частини була – оцінно – 150-250 кг. І збільшення ваги бойової частини не призвело б автоматично до збільшення кількості уражених на аеродромі літаків, тому що максимальний радіус ураження (осколками) в авіаційної осколково-фугасної бомби вагою 500 кг — не більше 200 метрів, а ударна хвиля небезпечна лише на п'ятдесяти метрах, а літаки стоять далеко один від одного...

Якби на стоянку "ведмедів" в Енгельсі прилетів не один безпілотник із бойовою частиною вагою 250 кг, а сто маленьких, дешевих і малопомітних (практично непомітних) дронів-камікадзе з бойовою частиною вагою 2,5 кг — усі бомбардувальники перетворилися б на потерть.

Нам не треба копіювати іранський безпілотний ширвжиток. Нам треба розробляти та виробляти свої дрони, вигадувати та реалізовувати свою тактику застосування.

Цим мають займатися професіонали.

Джерело

Про автора. Юрій Касьянов, волонтер, воїн ЗСУ, активіст ініціативи Армія SOS, керівник ініціативи "A.Drones".

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