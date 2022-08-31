Україні отримає понад 1,5 млн доз різних вакцин і 30 автівок від ЮНІСЕФ

Про це передає МОЗ.

Першу партію із 10 автомобілів передала під час свого офіційного візиту виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, вакцини в Україні транспортуються та зберігаються з чітким дотриманням вимог, визначених виробником, попри ті виклики для системи охорони здоров'я, які принесло з собою повномасштабне вторгнення Росії.

"Надані автомобілі-рефрижератори – це наш черговий етап до удосконалення "холодового ланцюга", що дозволить не лише швидко розвозити вакцини у регіони, які їх потребують, а й з урахуванням залучення до цього процесу Центрів контролю і профілактики хвороб МОЗ України більш ефективно використовувати засоби імунопрофілактики. Так ми зможемо забезпечити безперебійний доступ до вакцин у кожному окремому закладі охорони здоров’я. Перший пілот розвезення вакцин Центрам контролю і профілактики хвороб вже найближчим часом буде розпочато у Львівській області", - сказав він.

Надані автомобілі оснащені спеціальним холодильним обладнанням з об’ємом для транспортування вакцин 4 куб. м за температурного режиму +2…+8 °C, що дозволить доставляти необхідний запас вакцин до будь-якого закладу охорону здоров'я в межах області.

Також Україна починає отримувати вакцини, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів – Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та уряду Японії. Це вакцини від поліомієліту, дифтерії, правця, кору – краснухи – паротиту та сказу. Загалом, Україна отримає понад 1,5 мільйона доз, як гуманітарну допомогу.

"Під час війни ризик поширення інфекційних хвороб значно зростає. Тому так важливо вчасно вакцинувати дітей та дорослих. ЮНІСЕФ продовжує підтримувати Україну у цей критичний час, щоб зменшити жахливі наслідки війни для людей", – зазначила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

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