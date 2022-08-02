Україні потрібен ефективний експорт залізної руди, - гендиректор Центру транспортних стратегій Вовк

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Наступний етап перемовин по експорту – це розширення спектра продукції, який буде експортуватися, а можливо ще й імпортуватися. А також збільшення списку портів, які можуть використовуватися. У першу чергу, мова йде про Миколаївський порт, який є другим за експортом агропродукції, але дивлячись на страшні обстріли Миколаєва, про це думати поки що складно", - пояснив генеральний директор Центру транспортних стратегій.



Сергій Вовк висловив сподівання, що коли запрацює перший експортний коридор, тоді зможемо говорити й про інші види продукції, хоча, зрозуміло, що це будуть непрості перемовини.



"Будемо мати надію, що ми не зупинимося на зерні й мова буде йти про повне розблокування портів, тому що нам важливий експорт не тільки агропродукції, але ряду інших видів продукції. Зокрема, експорт залізної руди, який теж потерпає через неможливість ефективного експорту і зростання витрат на логістику, яка фактично робить нерентабельним видобування руди в Україні", - зауважив Вовк.

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