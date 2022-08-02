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Україні потрібен ефективний експорт залізної руди, - гендиректор Центру транспортних стратегій Вовк

2 серпня, 2022 вiвторок
00:05
Економіка порт

Сергій Вовк, генеральний директор Центру транспортних стратегій, зазначив, що відсутність експорту залізної руди та високі витрати на логістику роблять нерентабельним видобування руди в Україні

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Наступний етап перемовин по експорту – це розширення спектра продукції, який буде експортуватися, а можливо ще й імпортуватися. А також збільшення списку портів, які можуть використовуватися. У першу чергу, мова йде про Миколаївський порт, який є другим за експортом агропродукції, але дивлячись на страшні обстріли Миколаєва, про це думати поки що складно", - пояснив генеральний директор Центру транспортних стратегій.

Сергій Вовк висловив сподівання, що коли запрацює перший експортний коридор, тоді зможемо говорити й про інші види продукції, хоча, зрозуміло, що це будуть непрості перемовини.

"Будемо мати надію, що ми не зупинимося на зерні й мова буде йти про повне розблокування портів, тому що нам важливий експорт не тільки агропродукції, але ряду інших видів продукції. Зокрема, експорт залізної руди, який теж потерпає через неможливість ефективного експорту і зростання витрат на логістику, яка фактично робить нерентабельним видобування руди в Україні", - зауважив Вовк.

  • Раніше заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, що цінова політика транспортування залізної руди на 15-17% дешевша, ніж для виробників аграрної продукції
  • 29 липня міністр інфраструктури повідомив, що 10 суден із зерном готові до відправлення з українських портів
  • 1 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що почалось виконання Ініціативи щодо експорту українського зерна та іншої агропродукції з наших портів на Чорному морі. Перше судно, яке перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи, вийшло з порту Одеси

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