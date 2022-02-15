Україні потрібна нормальна робота Антимонопольного комітету та закон про лобізм для боротьби з олігархами, - журналіст Мокрик

Про це він заявив у програмі "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Коломойському іноді буває притаманна якась бровада - те, що він говорить одне, а відчуває трохи інше. Але в даному випадку цим словам і цій оцінці можна вірити. Тому що, групи народних депутатів, які пов'язують з Ігорем Коломойським голосували за закон про олігархів. Тут ми бачимо, що слова співпадають з діями", - сказав Мокрик.



За його словами, якщо Коломойський вважає, що цей закон для нього цілком нормальний, то мабуть і іншим олігархам він не може бути особливо шкідливим.



"Я з самого початку не бачив в цьому законі якоїсь особливої проблеми для олігархів того, що він встановлює критично мало заборон і створює критично мало проблем, крім того, що буде людина брендована олігархом. Україні, щоб боротися з олігархами, на мою думку, потрібна нормальна робота Антимонопольного комітету і нормальний закон про лобізм", - підсумував Мокрик.





Нагадаємо, у 2021 році пезидент України Володимир Зеленський невідкладно підписав закон №1780-IX (про олігархів).