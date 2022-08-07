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Головна війна з Росією Україні потрібні ракети, щоб "взяти у заручники" російські АЕС, - політолог
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Україні потрібні ракети, щоб "взяти у заручники" російські АЕС, - політолог

7 серпня, 2022 неділя
22:28
війна з Росією Херсонська область

Російські війська під час ймовірного відступу з Херсону можуть підірвати всю критичну інфраструктуру, щоб цього запобігти, потрібні ракети, щоб загрожувати їхнім подібним об'єктам

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог з Херсону Володимир Молчанов.

"Коли дійде до відступу росіян, вони підірвуть все, що можна. Сумніватися немає причин, вони не залишать не газорозподільчих станцій, ні свердловин водоканалів, ні електропідстанцій. Єдина надія, що вони не підірвуть греблю Каховської ГЕС, щоб мати собі надію ще отримати собі воду в Крим. Тільки тоді, коли вони матимуть надію на повернення, якщо ні, то можуть підірвати і греблю та в усьому звинуватити Україну", - зазначив він.

Політолог наголосив, що у росіян немає жодних моральних запобіжників і треба бути до цього готовим.

"Це стосується жителів Козацького і Нової Каховки, де можливі такі нюанси, бо гребля замінована теж", - додав Молчанов.

Він відповів на питання, які дії України можуть бути виправданими та ефективними.

"Єдині, до кого треба звертатися, це інформувати американських союзників і вимагати більше далекобійних ракет для HIMARS, щоб "взяти у заручники" деякі об'єкти інфраструктури РФ, зокрема Курську АЕС, можливо, Нововоронежську. Для Росії лише страх відплати - єдине, що їх може втримати", - підсумував політолог.

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Україна
Росія
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
атомна енергетика
зброя для України
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