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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Україні потрібно мати потужну ракетну програму, яка триматиме агресора у тонусі, - дипломат Огризко
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Україні потрібно мати потужну ракетну програму, яка триматиме агресора у тонусі, - дипломат Огризко

5 грудня, 2022 понедiлок
17:43
війна з Росією Володимир Огризко

Дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко зазначив, що єдина гарантія безпеки України - це членство у НАТО

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"НАТО - це єдина гарантія безпеки, що захищає всі країни-члени Альянсу. Це дає впевненість, що на тебе не нападуть. Тому що за спиною стоять ядерні країни. Також майбутніми гарантіями України є наявність ракетних систем, дальністю до 5 тис. км. Щоб, як тільки виникала небезпека, наші ракети покривали 2,5 тис. км російської території. Тоді буде 100% гарантія безпеки", - наголосив Огризко.

За словами дипломата, у договорі НАТО чітко прописано, якщо агресор ризикне напасти на маленьку країну-члена Альянсу, матиме справу з немаленькими США.

"Наголошую, що нам потрібно мати потужну ракетну програму, яка триматиме потенційного агресора у тонусі. Є ще кращий варіант гарантій безпеки України - це зникнення Росії з лиця землі", - підсумував Огризко.

  • Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона та наголосив, що необхідні гарантії безпеки від Росії, а не для неї
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вирішальна роль країни в цей момент історії полягає в тому, щоб стати одним з головних постачальників безпеки в Європі

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