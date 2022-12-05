Україні потрібно мати потужну ракетну програму, яка триматиме агресора у тонусі, - дипломат Огризко
Дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко зазначив, що єдина гарантія безпеки України - це членство у НАТО
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"НАТО - це єдина гарантія безпеки, що захищає всі країни-члени Альянсу. Це дає впевненість, що на тебе не нападуть. Тому що за спиною стоять ядерні країни. Також майбутніми гарантіями України є наявність ракетних систем, дальністю до 5 тис. км. Щоб, як тільки виникала небезпека, наші ракети покривали 2,5 тис. км російської території. Тоді буде 100% гарантія безпеки", - наголосив Огризко.
За словами дипломата, у договорі НАТО чітко прописано, якщо агресор ризикне напасти на маленьку країну-члена Альянсу, матиме справу з немаленькими США.
"Наголошую, що нам потрібно мати потужну ракетну програму, яка триматиме потенційного агресора у тонусі. Є ще кращий варіант гарантій безпеки України - це зникнення Росії з лиця землі", - підсумував Огризко.
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