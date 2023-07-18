Про це засновник аналітичного центру PRO.MOVA зазначив у етері Еспресо.

"Демографи розуміють дуже чітко, що в кінцевому випадку це все впреться в питання міграційні, тому що ми бачимо, що народжуваність була і до війни низькою. Вона низька і немає підстав вважати, що висока народжуваність може нам допомогти, а це означає, що нам потрібно розвивати культурні інституції", - коментує він.

Глібовицький зазначає, що це означає, що українцям потрібно вчитися поширювати культуру за межі людей українського походження.

"Це означає, що ми маємо переглянути свою культурну політику. Я б сказав, що культурна політика є однією із точок провалу чинної адміністрації, ми не маємо тої якості політики, яка потрібна для того, щоб дати відповідь на виклики, зокрема демографічні", - вважає він.