Україні потрібно розвивати культурні інституції, щоб дати відповідь, зокрема, на демографічні виклики, - Глібовицький
Експерт з довготермінових стратегій Євген Глібовицький вважає, що культурна політика є однією із точок провалу чинної адміністрації й Україна не має тієї якості політики, яка потрібна для того, щоб дати відповідь на, зокрема, демографічні виклики
Про це засновник аналітичного центру PRO.MOVA зазначив у етері Еспресо.
"Демографи розуміють дуже чітко, що в кінцевому випадку це все впреться в питання міграційні, тому що ми бачимо, що народжуваність була і до війни низькою. Вона низька і немає підстав вважати, що висока народжуваність може нам допомогти, а це означає, що нам потрібно розвивати культурні інституції", - коментує він.
Глібовицький зазначає, що це означає, що українцям потрібно вчитися поширювати культуру за межі людей українського походження.
"Це означає, що ми маємо переглянути свою культурну політику. Я б сказав, що культурна політика є однією із точок провалу чинної адміністрації, ми не маємо тої якості політики, яка потрібна для того, щоб дати відповідь на виклики, зокрема демографічні", - вважає він.
- 18 липня повідомлялося, що Мінкульт працює над впровадженням англійської мови в кінотеатрах з урахуванням інтересів як глядачів, так і бізнесу. Один із варіантів – у процесі обговорення.
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