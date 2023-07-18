"Здається, ми знайшли варіант": Ткаченко розповів про впровадження англійської мови в кінотеатрах
Мінкульт працює над впровадженням англійської мови в кінотеатрах з урахуванням інтересів як глядачів, так і бізнесу. Один із варіантів – у процесі обговорення
Про це очільник Мінкульту Олександр Ткаченко сказав в ефірі телемарафону.
"У нас була дискусія з представниками кінотеатрів і дистриб'юторів. Ми зараз вимальовуємо собі варіанти, у який спосіб краще зробити так, аби глядач був з одного боку зацікавлений ходити на фільми англійською мовою, і бізнес кінотеатральної галузі не постраждав. Здається, ми знайшли один із варіантів. Ми його ще обговорюємо. Також будемо обговорювати з депутатами", - сказав він.
За його словами, в суспільстві є запит на вивчення англійської мови. Чиновник навів дані соцопитувань, згідно з якими більшість громадян хочуть, аби їхні діти знали іноземну мову.
- Наприкінці червня президент Зеленський вніс законопроєкт про надання англійській статусу "мови міжнародного спілкування". Документ зокрема передбачає демонстрацію іноземних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з українськими субтитрами.
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