Україні щомісяця потрібно $5 млрд – це не просто витрати чи подарунок, а внесок у безпеку Європи, - Зеленський
Захист України означає і захист від нових війн і криз, які Росія може спровокувати – може, якщо матиме успіх у війні проти України
Про це президент України розповів у вечірньому зверненні 19 травня.
"Сьогодні у Німеччині відбулася зустріч міністрів фінансів та керівників центробанків "Великої сімки", представників міжнародних донорів. Я завжди кажу дуже відверто: щомісячний бюджетний дефіцит в Україні зараз – це 5 мільярдів доларів. І щоб вистояти у війні за свободу, нам потрібна швидка й достатня фінансова підтримка. І це для партнерів не просто витрати чи подарунок. Це їхній внесок у власну безпеку. Бо захист України означає і їхній захист від нових війн і криз, які Росія може спровокувати. Може, якщо матиме успіх у війні проти України. І тому ми всі разом маємо забезпечити, щоб не було жодного успіху у Росії в агресії проти нашої держави. Ані воєнного, ані економічного, ані будь-якого іншого", - зазначив Володимир Зеленський.
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