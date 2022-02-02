Україні слід збільшити кількість гравців на ринку електроенергії, - Хабатюк

Про це експерт з енергетичних питань Олексій Хабатюк заявив у програмі “Енерго Live” в ефірі Еспресо.TV.

“Електроенергетика дуже централізована. На ринку фактично присутні два гравці: приватний – у вигляді “ДТЕК” групи Ріната Ахметова і держава – у вигляді НАК “Енергоатом” і “Центренерго”. Є ще дрібні гравці, але їхня частка незначна. Тож склалася несприятлива для конкуренції ситуація”, – сказав він.

За словами експерта, з одного боку, великий приватний гравець зацікавлений у максимізації своїх прибутків. З іншого боку на ринок впливає держава, яка, по-перше, стримує зростання тарифів для населення до рівня ринкових, а по-друге – керується діями політиків. Ті ж у свою чергу часом можуть діяти в інтересах бізнесу, а не в інтересах державних компаній.

“Проблема в тому, щоб збільшити кількість реальних гравців на ринку, щоб вони між собою конкурували. Але такі гравці прийдуть тільки тоді, коли держава створить умови, щоб на ринку можна було заробляти, і мінімально втручатиметься в фінансову роботу ринку”, – пояснив Олексій Хабатюк.