Про це в ефірі Еспресо заявив військовослужбовець ЗСУ, голова громадської ліги "Україна - НАТО" та політолог Сергій Джердж.

"Якщо є справедливі зауваження щодо нас - нам потрібно все прийняти і змінювати ситуацію, реформувати, досягати демократизації. Є ще над чим працювати - питання судової реформи, виборчого законодавства, інші питання. Шлях до НАТО та ЄС - це одна дорога. В цьому аспекті ми повинні працювати", - сказав він.

Джердж додав, що добре, що План дій для членства скасований, бо це план на багато років.

"Було б добре мати коротку дорожню карту, де було б чітко визначено, що нам потрібно зробити. Ми тоді виконуємо ці пункти, наші партнери бачать, що ми їх зробили, і питання зняте. Якщо критерії дуже розмиті, то тоді ми щось робимо, а нам можуть закинути, що ми не все зробили. Ми повинні чітко знати, що нам необхідно зробити, і в цьому плані така коротка дорожня карта нам би допомогла", - підсумував політолог.

Що відомо про саміт НАТО та вступ України до Альянсу

11-12 липня у Вільнюсі відбувається саміт лідерів країн НАТО. Засідання проходять на рівні лідерів країн та урядів. Уперше саміт приймає Литва. Заходи відбуваються у конгрес-центрі LITEXPO. Безпеку під час заходів забезпечують тисячі військовослужбовців, небо захищають комплекси ППО Patriot і NASAMS.

У зустрічах беруть участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса мали прибути понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті бере участь український президент Володимир Зеленський.

Зокрема, 11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України і заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Додається, що міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня. Він вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку. Згодом він повідомив, що у НАТО не називали, які умови має виконати Україна для вступу до Альянсу, також невідомо, хто їх має сформулювати.