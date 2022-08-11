Україні треба докупити 1-2 млрд кубометрів газу, цього має вистачити на опалювальний сезон, - експерт у сфері енергетики

Про це у ефірі Еспресо заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Малоймовірно, що ми заповнимо 19 млрд кубічних метрів і є питання, чи необхідно такі обсяги мати. На спотових ринках вартість природного газу понад 2 тис. євро/1 тис. кубів. Україна не здатна потягнути таку ціну. За довгостроковими контрактами можна купити дешевше - за 800-100 євро. Це теж надзвичайно дорого і таких обсягів не вистачає", - сказав він.

За словами експерта, треба розраховувати на газ власного видобутку.

"Ми зможемо наповнити ним десь 13,5 - 14 млрд кубів до 1 листопада. Можливо, ще докупити 1-2 млрд кубічних метрів, я думаю, що цього має вистачити, на 19 млрд в нас грошей не вистачить. Ми не зможемо знайти відповідні ресурси. Ніхто нам їх не дасть, тому що газовий голод очікується і в країнах ЄС взимку", - підсумував Омельченко.