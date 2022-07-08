Україні загрожують 40 крилатих ракет з Чорного моря
Російський агресор готовий випустити по Україні 40 крилатих ракет з Чорного моря
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Чорне море
Вороже корабельне угруповання загрожує застосуванням 40 ракет типу "Калібр" з чотирьох надводних та двох підводних носіїв. На сторожі північно-західної частини Чорного моря також перебувають 3 великих десантних кораблів.
Втрати Росії
7 липня росіяни втратили 12 окупантів, танк, гаубицю "Мста-Б", склад боєприпасів і безпілотник "Орлан-10", знищений при спробі вести розвідку в районі Високопілля.
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- 7 липня на Херсонщині українські авіатори тричі завдали удари парами гелікоптерів по опорному пункту, скупченню противника й ворожої техніки.
- В оперативному командуванні "Південь" заявили, що на їхньому напрямку російський агресор не створює нові ударні угруповання.
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