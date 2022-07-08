Україні загрожують 40 крилатих ракет з Чорного моря

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Чорне море

Вороже корабельне угруповання загрожує застосуванням 40 ракет типу "Калібр" з чотирьох надводних та двох підводних носіїв. На сторожі північно-західної частини Чорного моря також перебувають 3 великих десантних кораблів.

Втрати Росії

7 липня росіяни втратили 12 окупантів, танк, гаубицю "Мста-Б", склад боєприпасів і безпілотник "Орлан-10", знищений при спробі вести розвідку в районі Високопілля.

Звернення до українців

Заходи безпеки не втрачають актуальності, сигнали тривог - обов'язкові до виконання, обмеження правового режиму воєнного стану - це не перешкода, а турбота про вашу безпеку. Не піддавайтесь на провокації, не довіряйте ворожій пропаганді. Вірте в сили оборони і в нашу спільну Перемогу!

7 липня на Херсонщині українські авіатори тричі завдали удари парами гелікоптерів по опорному пункту, скупченню противника й ворожої техніки.

В оперативному командуванні "Південь" заявили, що на їхньому напрямку російський агресор не створює нові ударні угруповання.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb