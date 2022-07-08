Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в зоні відповідальності напружена, динамічна, але підконтрольна силам оборони. Противник продовжує ведення бойових дій на зайнятих рубежах оборони. Нових ударних угруповань не створює", - йдеться у звіті.

Росія дотримується тактики артилерійсько-мінометних обстрілів, авіаційних ударів та ракетних атак по Півдні України.

7 липня на Херсонщині українські авіатори тричі завдали удари парами гелікоптерів по опорному пункту, скупченню противника й ворожої техніки.

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