Росія не створює нові ударні угруповання на Півдні України
В оперативному командуванні "Південь" заявили, що на їхньому напрямку російський агресор не створює нові ударні угруповання
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в зоні відповідальності напружена, динамічна, але підконтрольна силам оборони. Противник продовжує ведення бойових дій на зайнятих рубежах оборони. Нових ударних угруповань не створює", - йдеться у звіті.
Росія дотримується тактики артилерійсько-мінометних обстрілів, авіаційних ударів та ракетних атак по Півдні України.
- 7 липня на Херсонщині українські авіатори тричі завдали удари парами гелікоптерів по опорному пункту, скупченню противника й ворожої техніки.
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