Українка Бех-Романчук перемогла на останньому перед Олімпіадою етапі "Діамантової ліги"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Бех-Романчук на змаганнях у Гейтсхеді (Велика Британія) перемогла з результатом 6,67 м.

Друге місце посіла Малайка Міхамбо з Німеччини (6,65 м), третє - Фатіма Дьяме з Іспанії (6,46 м)

Для Марини Бех-Романчук ця перемога стала першою на етапах "Діамантової ліги" у нинішньому сезоні.

Після змагань у Гейтсхеді українка вирушає на Олімпіаду у Токіо, яка стартує 23 липня.