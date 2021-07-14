Українка Бех-Романчук перемогла на останньому перед Олімпіадою етапі "Діамантової ліги"
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла етап "Діамантової ліги" у стрибках у довжину
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Бех-Романчук на змаганнях у Гейтсхеді (Велика Британія) перемогла з результатом 6,67 м.
Друге місце посіла Малайка Міхамбо з Німеччини (6,65 м), третє - Фатіма Дьяме з Іспанії (6,46 м)
Для Марини Бех-Романчук ця перемога стала першою на етапах "Діамантової ліги" у нинішньому сезоні.
Після змагань у Гейтсхеді українка вирушає на Олімпіаду у Токіо, яка стартує 23 липня.
- Нагадаємо, 10 липня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль молодіжного чемпіонату Європи у стрибках у висоту та побила рекорд турніру, який тримався з 1999 року.
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