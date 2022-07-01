Українка Бех-Романчук здобула срібло на етапі "Діамантової ліги"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Марина Бех-Романчук виграла срібло у стрибках в довжину в шведському Стокгольмі. У п’ятій спробі українка продемонструвала результат 6.76 м, що дозволило їй стати другою у фінальному протоколі.

Британка Лоррейн Юген показала результат 6.81 м - це її особистий рекорд сезону та перша позиція у змаганнях в Стокгольмі.

Бронзу завоювала Хадді Санья зі Швеції.

Діамантова ліга. Стокгольм, Швеція

Стрибки в довжину. Жінки

30 червня

1. Лоррейн Юген (Велика Британія) – 6.81 м

2. Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.76

3. Хадді Санья (Швеція) – 6.74

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