Українка Фєдіна здобула історичне "золото" на КС з артистичного плавання

Про це повідомляє "Трибуна".

У четвер, 16 березня, в канадському Маркемі відбувся перший в історії Кубок світу з артистичного плавання. Першими змагались жінки в одиночній технічній програмі.

В історичний день перемогу у технічній програмі здобула українка 21-річна Марта Фєдіна, яка набрала за свою програму 245,2917 бала.

Кубок світу з артистичного плавання

Технічна програма. Жінки-одиночки

16 березня

1. Марта Фєдіна (Україна) – 245,2917 б.

2. Юкіко Інуї (Японія) – 242,7917 б.

3. Одрі Ламоте (Канада) – 196,2833 б.