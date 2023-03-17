Українка Фєдіна здобула історичне "золото" на КС з артистичного плавання
Українська спортсменка Марта Фєдіна тріумфувала на першому в історії Кубку світу з артистичного плавання
Про це повідомляє "Трибуна".
У четвер, 16 березня, в канадському Маркемі відбувся перший в історії Кубок світу з артистичного плавання. Першими змагались жінки в одиночній технічній програмі.
В історичний день перемогу у технічній програмі здобула українка 21-річна Марта Фєдіна, яка набрала за свою програму 245,2917 бала.
Кубок світу з артистичного плавання
Технічна програма. Жінки-одиночки
16 березня
1. Марта Фєдіна (Україна) – 245,2917 б.
2. Юкіко Інуї (Японія) – 242,7917 б.
3. Одрі Ламоте (Канада) – 196,2833 б.
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