Українка Калініна обіграла бразильську тенісистку та вийшла у півфінал престижного турніру в Італії
Українська тенісистка Ангеліна Калініна перемогла Беатріс Хаддад Маю з Бразилії у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Римі
Про це повідомляє Еспресо.TV
Матч Калініна - Хаддад Маю тривав 3 години 41 хвилину. Це був найдовший поєдинок цього тенісного сезону. Українка поступилась у першому сеті - 6(2):7(7). Проте переграла суперницю в наступних - 7(8):6 та 6:3.
У рейтингу WTA українська тенісистка Ангеліна Калініна займає 47 позицію. Беатріс Хаддад Маю з Бразилії - 15 у списку WTA. Українка веде в особистих зустрічах з рахунком 4:0.
Калініна в наступному раунді змагатиметься проти переможниці матчу, де росіянка Вероніка Кудерметова (№12 WTA) зустрінеться з китаянкою Чжен Ціньвень (№21 WTA).
Internazionali BNL d’Italia. WTA 1000
Рим, Італія
17 травня
Чвертьфінал
Ангеліна Калініна (Україна) – Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) – 6(2):7(7), 7(8):6, 6:3
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