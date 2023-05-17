Українка Калініна обіграла бразильську тенісистку та вийшла у півфінал престижного турніру в Італії

Про це повідомляє Еспресо.TV

Матч Калініна - Хаддад Маю тривав 3 години 41 хвилину. Це був найдовший поєдинок цього тенісного сезону. Українка поступилась у першому сеті - 6(2):7(7). Проте переграла суперницю в наступних - 7(8):6 та 6:3.

У рейтингу WTA українська тенісистка Ангеліна Калініна займає 47 позицію. Беатріс Хаддад Маю з Бразилії - 15 у списку WTA. Українка веде в особистих зустрічах з рахунком 4:0.

Калініна в наступному раунді змагатиметься проти переможниці матчу, де росіянка Вероніка Кудерметова (№12 WTA) зустрінеться з китаянкою Чжен Ціньвень (№21 WTA).

Internazionali BNL d’Italia. WTA 1000

Рим, Італія

17 травня

Чвертьфінал

Ангеліна Калініна (Україна) – Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) – 6(2):7(7), 7(8):6, 6:3