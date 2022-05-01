Українка Калініна сенсаційно перемогла експершу ракетку світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У другому колі турніру WTA (Жіночої тенісної асоціації) Калініна перемогла Мугурусу з рахунком 6:3, 6:0.

Українка, яка займає у світовому рейтингу 37-ме місце, вперше у кар'єрі перемогла тенісистку, яка перебуває у топ-10 кваліфікації WTA. Мугуруса наразі в рейтингу йде дев'ятою, а у 2017 році його очолювала.

У третьому раунді Ангеліна Калініна зіграє з переможницею зустрічі між українкою Мартою Костюк та британкою Еммою Радукану.

Турнір WTA у Мадриді

Друге коло

1 травня

Ангеліна Калініна (Україна) - Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 6:3, 6:0

20 квітня російських і білоруських тенісистів офіційно відсторонили від Вімблдону.

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