Українка Калініна сенсаційно перемогла експершу ракетку світу
Українська тенісистка Ангеліна Калініна перемогла колишню першу ракетку світу Гарбіньє Мугурусу на турнірі WTA в Мадриді
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У другому колі турніру WTA (Жіночої тенісної асоціації) Калініна перемогла Мугурусу з рахунком 6:3, 6:0.
Українка, яка займає у світовому рейтингу 37-ме місце, вперше у кар'єрі перемогла тенісистку, яка перебуває у топ-10 кваліфікації WTA. Мугуруса наразі в рейтингу йде дев'ятою, а у 2017 році його очолювала.
У третьому раунді Ангеліна Калініна зіграє з переможницею зустрічі між українкою Мартою Костюк та британкою Еммою Радукану.
Турнір WTA у Мадриді
Друге коло
1 травня
Ангеліна Калініна (Україна) - Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 6:3, 6:0
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