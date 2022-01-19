Українка Костюк вийшла до третього кола Australian Open
У другому колі Відкритого чемпіонату Австралії українська тенісистка Марта Костюк перемогла іспанку Сару Соррібес-Тормо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Мельбурні Костюк перемогла Соррібес-Тормо у двох сетах з рахунком 7:6, 6:3. Тривалість матчу склала 1 год. 53 хв.
У другому колі Australian Open Марта Костюк зіграє з іншою представницею Іспанії – шостою ракеткою світу Паулою Бадосою. Зустріч відбудеться 21 січня.
Australian Open
Жінки
Друге коло
17 січня
Марта Костюк (Україна) - Сара Соррібес-Тормо (Іспанія) 7:6 (7:5), 6:3
- Нагадаємо, 19 січня у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії інша українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла француженку Армоні Тан.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.26
Купівля 28.26Продаж 28.55
-
EUR
Купівля 31.99Продаж 32.45
- Актуальне
- Важливе