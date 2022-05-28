Українка Магучіх з рекордним стрибком виграла етап "Діамантової ліги"
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх показала найкращий результат сезону в стрибках у висоту та виграла етап "Діамантової ліги" у США
Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.
Магучіх у Юджині стрибнула на 2,00 м та показала найкращий результат сезону в світі. Ще одна українка - Ірина Геращенко - з показником 1,90 м стала четвертою. Юлія Левченко стрибнула на 1,80 м та посіла сьоме місце.
"Стрибки були фантастичні. Я щаслива, що мала змогу виступити на цьому стадіоні, адже в липні саме тут відбудеться чемпіонат світу. Буду рада повернутися сюди знову. Тут чудові глядачі, вони нас дуже підтримували. Я планувала добре відкрити сезон. І два метри для початку, думаю, хороший результат. Сподіваюся, впродовж сезону мої стрибки будуть вищими", – сказала Магучіх.
Діамантова ліга
Юджин (США)
Стрибки у висоту
Жінки
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,00 м
2. Вашті Каннінгем (США) – 1,93 м
3. Надія Дубовицька (Казахстан) – 1,93 м
4. Ірина Геращенко (Україна) – 1,90 м
7. Юлія Левченко (Україна) – 1,80 м
- Нагадаємо, 19 березня Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу в приміщенні у стрибках у висоту.
- Після цього Магучіх закликала світову спільноту до дієвих кроків, аби зупинити російську агресію.
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