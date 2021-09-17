Українка в Іспанії зірвалась зі скелі у море, коли робила селфі, її стан - критичний, - ЗМІ
26-річна туристка з України при спробі зробити селфі біля пам’ятки в місті Бенідорм (Іспанія) зірвалась зі скелі і впала у море
Про це повідомляє ЄП з посиланням на El Espanol.
Дівчина та її друг були на оглядовому майданчику замку Бенідорм, який називають "балконом Європи".
Коли вона спробувала зробити селфі на перилах, то зірвалася і впала з 30 метрів в море.
Рятувальники зуміли витягнути дівчину з води і надали першу допомогу. У порту медики провели подальші кардіолегеневі маніпуляції, відновивши життєво важливі функції.
Зараз дівчина у головній лікарні Аліканте. Джерела видання розповіли, що її стан критичний, дівчина перебуває в реанімації.
Міська рада Бенідорма не має даних про подібні інциденти на цьому майданчику.
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