Українка Ястремська зупинилася за крок від фіналу US Open

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 1/2 фіналу турніру Grand Slam Ястремська та Перселл на тай-брейку програли Джуліані Ольмос з Мексики та Аревало Марсело із Сальвадору - 4:6, 6:4, 10:6.

Матч тривав 1 год 26 хв. Ястремська та Перселл виконали шість ейсів та припустилися двох подвійних помилок.

US Open

Мікст

Півфінал

8 вересня

Джуліана Ольмос (Мексика)/ Аревало Марсело (Сальвадор) - Даяна Ястремська (Україна)/ Макс Перселл (Австралія) 4:6, 6:4, 10:6