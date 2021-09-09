Українка Ястремська зупинилася за крок від фіналу US Open
Українська тенісистка Даяна Ястремська у міксті з австралійцем Максом Перселлом програла у півфіналі Відкритого чемпіонату США
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 1/2 фіналу турніру Grand Slam Ястремська та Перселл на тай-брейку програли Джуліані Ольмос з Мексики та Аревало Марсело із Сальвадору - 4:6, 6:4, 10:6.
Матч тривав 1 год 26 хв. Ястремська та Перселл виконали шість ейсів та припустилися двох подвійних помилок.
US Open
Мікст
Півфінал
8 вересня
Джуліана Ольмос (Мексика)/ Аревало Марсело (Сальвадор) - Даяна Ястремська (Україна)/ Макс Перселл (Австралія) 4:6, 6:4, 10:6
- Нагадаємо, 8 вересня українська тенісистка Еліна Світоліна у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США програла Лейлі Енні Фернандес з Канади.
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