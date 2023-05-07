Українки здобули "золото" на Кубку світу з артистичного плавання
На другому етапі Кубка світу з артистичного плавання у французькому Монпельє Влада та Марина Алексіїви стали переможницями у довільному дуеті
Про це повідомляють на сайті Державної прикордонної служби України.
Прикордонниці Влада та Марина Алексіїви у довільному дуеті на другому етапі Кубка світу перемогли з рекордною сумою балів — 370.2791.
Фото: Getty Images
Це перша золота медаль сестер на цьогорічних етапах Кубка світу, і друга медаль України у Монпельє на цих змаганнях.
Алексіїви впевнено випередили синхроністок з Японії, які завоювали "срібло", та з Великої Британії, яким залишилося третє місце на п'єдесталі.
Марина та Владислава Алексіїви – одні з найкращих українських синхроністок, які є бронзовими призерками Олімпіади-2020 у Токіо. Також на рахунку сестер 3 золоті медалі ЧС та 9 нагород вищого ґатунку на чемпіонаті Європи.
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