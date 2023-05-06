Світоліна програла у півфіналі і вилетіла з турніру WTA у Франції

Про це повідомляє Еспресо.TV.

В 1/2 фіналу WTA125 у Франції Еліна Світоліна програла американці Слоун Стівенс (7:5, 7:6). Суперниця займає 48 місце в рейтингу WTA, українка після декрету - 1088.

На шляху до чвертьфіналу Світоліна перемогла Деспіну Папаміхаїл та Ісалін Бонавентюр. У 1/4 фіналу переграла представницю Франції Леолії Жанжан (6:3, 6:1).

28-річна Еліна Світоліна є найтитулованішою в історії українською тенісисткою. У 2019 році вона стала переможницею Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації, а загалом виграла 16 турнірів WTA.

Українка є бронзовою медалісткою Олімпіади-2020. За кар'єру вона заробила $21,4 млн призових.