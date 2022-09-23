Українська артилерія уразила командні пункти росіян у Генічеському і Каховському районах
У Херсонській області українська артилерія вдарила по командних пунктах росіян, які базувались у Генічеському і Каховському районах
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Українська авіація завдала 7 ударів по засобах ППО та районах зосередження сил та засобів російських окупантів.
Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 99 вогневих завдань. Є ураження двох командних пунктів противника в Генічеському і Каховському районах.
"Продовжується наполегливий вогневий контроль із припинення ворожої активності на Каховському мосту", - додають у "Півдні".
За ніч було вбито 9 рашистів, знищено 2 буксировані міномети 120 калібру. Решта втрат – встановлюються та ще розвідуються.
- 23 вересня в оперативному командуванні "Південь" відзначили, що Росія обстрілює цивільну інфраструктуру та намагається повернути втрачені території на південному напрямку фронту.
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