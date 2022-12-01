Українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів й 4 - по ЗРК
За 30 листопада авіація України завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ
Про це у своєму ранковому зведенні 1 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Так, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Водночас українські підрозділи збили БПЛА (ймовірно типу "Орлан-10"). Інформація уточнюється.
Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 7 районів зосередження особового складу та ОВТ, склад пально-мастильних матеріалів, а також 5 інших важливих об’єктів противника.
- Раніше Генштаб повідомив, що протягом 28–29 листопада поранених загарбників евакуювали колоною з вантажівок та автобусів, яка рухалася у бік Мелітополя.
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