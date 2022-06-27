Українська авіація завдала масованого удару по двох ротно-тактичних групах Росії

Про це повідомляє Командування військово-повітряних сил ЗСУ.

За добу 27 червня ударна авіація Повітряних сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів. Фактично на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів.

В результаті авіаційних ударів уражено склад боєприпасів, позиції двох батальйонно-тактичних груп російських окупантів, знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога.

27 червня The New York Times повідомила, що США закуплять для України ППО NASAMS.

Боєць "Легіону Свободи" Назаренко в ефірі телеканалу Еспресо заявив, що офіцери РФ називають свою піхоту одноразовою: одна атака — й орків немає.

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