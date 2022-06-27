Українська авіація завдала масованого удару по двох ротно-тактичних групах Росії
Українські пілоти розгромили позиції двох батальйонно-тактичних груп противника, знищили кілька десятків броньованої техніки РФ та склад боєприпасів
Про це повідомляє Командування військово-повітряних сил ЗСУ.
За добу 27 червня ударна авіація Повітряних сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів. Фактично на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів.
В результаті авіаційних ударів уражено склад боєприпасів, позиції двох батальйонно-тактичних груп російських окупантів, знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога.
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