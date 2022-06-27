Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація напружена. Можу констатувати, що на Сєверодонецькому та Лисичанському напрямках ворог втратив наступальний потенціал. На початку боїв за Сєверодонецьк ворог використовував групи з автоматами. Було чутно перемовини російських офіцерів та командирів, вони свою піхоту називали одноразовою. Одна атака - й підрозділу орків немає. Під кінець Сєверодонецької кампанії ми не зустрічали атакувальних піхотних груп", - зазначив Назаренко.

Також заступник комбата "Легіону Свободи" додав, що Сєверодонецьк ворог атакував танками та руйнував місто артилерією.

"Лисичанськ обстрілюють. Вся кількість ствольної артилерії, яка стріляла по Сєверодонецьку, розпочала стріляти по Лисичанську. Це є небезпекою. Наші бійці тримаються, тримають оборону. У Сєверодонецьку ЗСУ завдання виконали. Тактика української армії відрізняється від тактики дій російської армії. Нашим пріоритетом є збереження життя солдат", - наголосив Назаренко.

25 червня Олександр Стрюк доповів, що українські військові мали відійти на більш підготовлені позиції, утім майже всі вийшли з Сєверодонецька, що не дало можливості рашистам оточити наших воїнів

Після окупації Сєверодонецька, росіяни намагатимуться просунутися до Краматорська та забезпечити шляхи постачання з Донецька

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