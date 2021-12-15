Українська драма про MH17 "Клондайк" увійшла до конкурсної програми 72-го Берлінського кінофестивалю
Європейська прем'єра драми про життя на Сході України та катастрофу рейсу MH17 "Клондайк" Марини Ер Горбач відбудеться в конкурсній секції "Панорама" 72-го Берлінського кінофестивалю
Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.
У центрі сюжету стрічки - життя родини на Сході України, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній", що сталася 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.
"Ірка і Толік очікують народження першої дитини; війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування", - йдеться у описі фільму.
Як повідомляє Держкіно, Міністерство культури та туризму Республіки Туреччина у 2021 році підтримало два проєкти в категорії міжнародної копродукції. Один із них - фільм "Клондайк".
Довідка: "Панорама" - конкурсна програма Берлінського кінофестивалю, яка фокусується на найбільш актуальному міжнародному кіно. Куратори описують її як добірку "виразно квірну, феміністську, політичну, і водночас таку, яка прагне мислити поза межами цих категорій; програма завжди шукає щось нове, сміливе, нетрадиційне і дике в сучасному кінематографі". Також в рамках "Панорами" присуджується фестивальний приз глядацьких симпатій.
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