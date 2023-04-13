Українська кіберспортивна команда Monte перемогла російську та вийшла у мейджор світового турніру по CS:GO
Українська кіберспортивна команда Monte перемогла російську команду Forze та вийшла у мейджор світового турніру BLAST.tv Paris Major 2023 по CS:GO
Про це йдеться у twitter команди.
"Ми їдемо в Париж! Це було важко, але ми це зробили! Слава Україні! Дякуємо за можливість представляти Україну в такому турнірі", - повідомила команда.
Організатори повідомили, що Monte перемогли з рахунком 3-1.
"З вражаючим рахунком 3-1 Monte показали вибухову серію, і ми не можемо дочекатися, щоб побачити їх у Парижі!" - пише спонсор турніру BLAST.tv.
Довідково. BLAST.tv Paris Major 2023 стане дев’ятнадцятим і останнім великим чемпіонатом по CS:GO. Він проходитиме в Парижі з 8 по 21 травня 2023 року, призовий фонд складає 1 250 000 доларів.
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