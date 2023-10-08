Українська кіберспортивна команда The Witchers перемогла на турнірі з гри CS2
Українська кіберспортивна команда The Witchers перемогла на першому HLTV-турнірі з гри CS2 - Esportal Clash Open 2023
Про це йдеться у турнірній таблиці.
Турнір відбувся 7 жовтня - у фіналі команда The Witchers перемогли французьку команду Looking4Org з загальним рахунком 2:1.
На ігровій мапі Overpass рахунок склав 11:13, на Inferno – 13:9, на Vertigo – 13:10.
Призовий фонд склав 10 тисяч доларів.
Довідково. Esportal Clash Open - перший європейський онлайн-турнір з Counter-Strike 2, організований Esportal. В ньому взяли участь 4 команди.
Counter-Strike 2 - нова частина ігрової франшизи Counter-Strike, яка вийшла 27 вересня 2023 року.
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