Про це заявила виконавча директорка Української кіноакадемії та гендиректорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух.

"Дуже багато українських акторів наразі в армії, багато колег працюють як фіксери і допомагають іноземним журналістам висвітлювати правду про агресію Росії. Кіно, як і багато інших сфер, наразі не фінансуються державою. Всі кошти були спрямовані на потреби ЗСУ. Те, чим займається кіноіндустрія – це культурна дипломатія. Українська кіноіндустрія першою закликала бойкотувати російський продукт", - наголосила вона.

Крім того, виконавча директорка Української кіноакадемії наголосила, що з 2014 року багато українських кіно виробників відмовились від роботи з Росією. До того ж потрібно посилити бойкот російським кінострічкам та "культурним продуктам" в умовах "втоми" світової спільноти від новин про Україну.

"Ми впевнені, що український кінематограф заграє абсолютно новими барвами. Вже зараз українські документалісти показують абсолютно новий, крутий формат роботи. Вже зараз наші документалісти знімають надзвичайні документальні стрічки, які беруть участь в міжнародних конкурсах", - додала Мачух.

18 квітня голова Держкіно Марина Кудерчук звернулась до очільника Каннського кінофестивалю П’єра Лескюра з проханням не допускати фільми російського виробництва до участі у заході. Єдиний російський режисер, якого цього року допустили до участі в Каннському кінофестивалі з фільмом "Дружина Чайковського", Кирило Серебренніков, відкрито закликав допомагати російським сім'ям та зняти санкції з Росії.

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