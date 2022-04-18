Держкіно просить не допускати фільми зроблені РФ до участі у Каннському кінофестивалі
Державне агентство України з питань кіно закликає Каннський кінофестиваль не допускати фільми російського виробництва до участі у заході
Про це йдеться у зверненні голови Держкіно Марини Кудерчук до очільника Каннського кінофестивалю П’єра Лескюра.
"Оскільки, незважаючи на заклик України до світових кіноспільнот бойкотувати російський кінематограф, в основну конкурсну програму Каннського кінофестивалю включена робота російського режисера Кіріла Сєрєбрєннікова «Дружина Чайковського», а українські режисери та інші кінематографісти в цей час змушені або воювати проти російського нападу, або ховатися в бомбосховищах, або волонтерити в тилу, хоча, звісно, теж обрали би можливість знімати кіно як Сєрєбрєнніков, та Росія позбавила їх такої розкоші, Держкіно знову звертається до Каннського фестивалю із закликом не допускати фільми російського виробництва до участі у фестивалі", – йдеться у заяві.
У відомстві наголошують, що повномасштабна війна в Україні триває і сьогодні давати можливість представникам країни-агресора бути присутніми на міжнародній культурній арені – неприпустимо.
"Зараз, під час активних бойових дій на нашій території, одночасне представлення країни-агресора та України на одному майданчику є неприпустимим та призведе до зміщення фокусу з жахіть війни та боротьби українців за свою ідентичність на привернення уваги до російської пропаганди щодо примирення через культуру", - кажуть у Держкіно.
- Додамо, що російська кіностудія "Союзмультфільм" прибрала зі свого каналу в YouTube мультфільм, у якому фігурують підводний човен "Нептун" та затонулий фашистський есмінець з літерою Z
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