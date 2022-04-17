"Союзмультфільм" видалив з YouTube мультик про "Нептун" та потоплений фашистський корабель з літерою Z

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ймовірно, мультфільм "Скарби затонулих кораблів" виробництва 1973 року прибрали з YouTube -каналу кіностудії, через аналогії із українським комплексом "Нептун", через влучання якого 14 квітня у Чорному морі затонув російський крейсер "Москва".

За сюжетом мультфільму троє дітей шукають у морі затонулий корабель із золотом, аби допомогти другу. На пошуки вони вирушили підводним човном "Нептун". В одному з епізодів діти знаходять на дні підбитий есмінець із літерою Z.

"Це фашистський есмінець. Я читав, що фашистські есмінці позначалися літерою Z", - каже герой мультфільму.



Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами з комплексу "Нептун".

Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.

16 квітня у Пентагоні підтвердили, що ракети "Нептун" вразили російський військовий корабель "Москва" перед тим, як він затонув.

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