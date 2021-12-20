Українська команда NAVI перемогла росіян і тріумфувала на престижному кіберспортивному турнірі
У фіналі BLAST Premier World Final 2021 українська команда NAVI перемогла російських Gambit Esports
Про це повідомляє Еспресо.TV.
BLAST Premier World Final 2021 проходив у Копенгагені з 14 до 19 грудня. У фіналі гравці NAVI з відеогри CS: GO перемогли Gambit Esports з рахунком 2:1.
Українці отримали за перемогу $500 тис. Росіяни заробили $250 тис. за друге місце. У складі NAVI виступили такі гравці, як S1mple, B1t, Boombl4, Electronic, Perfecto.
Снайпер NAVI Олександр "s1mple" Костильов завершив турнір з рейтингом 1,42 і восьмий раз в цьому році був визнаний найкращим гравцем турніру.
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