Українська культура в Японії та підтримка митців: Ткаченко зустрівся з японським послом
У понеділок, 27 березня, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко провів зустріч з послом в Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Посадовці обговорили підтримку українських митців та промоцію української культури в азійській державі
Про це пише Олександр Ткаченко в телеграмі.
Зазначається, що до пріоритетних напрямків співпраці Японії та України в культурній сфері належить захист, збереження та реставрація культурної спадщини, а також допомога у проведенні консервації та аварійних робіт на пошкоджених або зруйнованих об'єктах;
Посадовці обговорили підтримку українських культурних інституцій, митців культурної сфери та креативних індустрій в Україні, а також діджиталізацію та оцифрування культурної спадщини України.
Окрім того, Ткаченко згадав підтримку в просуванні української культури в Японії.
"Як-от гастролі Національної опери України з балетами та Симфонічного оркестру Національної філармонії", - пояснив він.
Також, були обговорені заходи з протидії російській дезінформації та пропаганді шляхом поширення інформації про події в Україні в тому числі через японські медіа, які працюють в Україні;
Ткаченко наголосив на необхідності фінансування українського культурного фонду та Українського інституту книги.
"Я завжди наголошую, що нам потрібна підтримка тих митців, які залишились працювати в Україні", - додав міністр.
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