Про це пише Олександр Ткаченко в телеграмі.

Зазначається, що до пріоритетних напрямків співпраці Японії та України в культурній сфері належить захист, збереження та реставрація культурної спадщини, а також допомога у проведенні консервації та аварійних робіт на пошкоджених або зруйнованих об'єктах;

Посадовці обговорили підтримку українських культурних інституцій, митців культурної сфери та креативних індустрій в Україні, а також діджиталізацію та оцифрування культурної спадщини України.

Окрім того, Ткаченко згадав підтримку в просуванні української культури в Японії.

"Як-от гастролі Національної опери України з балетами та Симфонічного оркестру Національної філармонії", - пояснив він.

Також, були обговорені заходи з протидії російській дезінформації та пропаганді шляхом поширення інформації про події в Україні в тому числі через японські медіа, які працюють в Україні;

Ткаченко наголосив на необхідності фінансування українського культурного фонду та Українського інституту книги.

"Я завжди наголошую, що нам потрібна підтримка тих митців, які залишились працювати в Україні", - додав міністр.