"Українська молитва лунає в Лаврі. Збувається те, чого так прагнули мільйони українців", - Порошенко
П'ятий президент України, голова "Європейської Солідарності" прокоментував святкове богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, яке на Різдво, 7 січня 2022 року, провів предстоятель ПЦУ Епіфаній
Про це політик заявив у себе на фейсбуці.
"Уже четвертий рік поспіль світлий день Різдва Христового ми святкуємо у незалежній Православній церкві України. З приємністю згадую цей день рівно 4 роки тому, коли серце Києва - Свята Софія дочекалася на подію, про яку мріяло не одне покоління. Перша після Томосу служба відбулася саме тут, під покровом Богородиці Оранти", - нагадав Порошенко.
"А вже сьогодні блаженніший митрополит Епіфаній здійснює першу службу у Києво-Печерській Лаврі. Українська молитва лунає в Лаврі. Збувається те, чого так прагнули мільйони українців. Все стає на свої місця", - зазначив Петро Порошенко.
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"Від усього серця вітаю вас зі світлим святом Різдва Христового! Миру та віри усій нашій великій єдиній родині. Христос народився! Славімо Його!", - привітав українців Порошенко.
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