ПЦУ зможе й надалі проводити служби у Лаврі, - голова Держслужби з етнополітики та свободи совісті
Голова Держслужби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський зазначив, що різдвяна служба ПЦУ в Києво-Печерській Лаврі може бути не останньою
Про це Віктор Єленський, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, розповів Радіо Свобода.
"Лавра належить державі і держава дає можливість служити в ній, це її вибір, це її рішення. Думаю, що це далеко не останній раз, коли ПЦУ буде служити в соборах Лаври. Очевидно монастирська братія, і не тільки Києво-Печерської лаври, будуть вирішувати: чи вони будуть належати до Московського патріархату чи – як це є настрій серед багатьох священник, духовенства, серед монашества – вони цей зв’язок перервуть", - заявив він.
- Нагадаємо, Успенський собор (собор Успіння Пресвятої Богородиці) – головний соборний храм Успенської Києво-Печерської лаври. Раніше в ньому проводили богослужіння священники УПЦ МП. 1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Міністр культури Олександр Ткаченко зауважив, що вся територія Лаври – державна власність.
- 31 грудня ієрархи УПЦ (МП) провели останню службу у Трапезній церкві. Перед цим там співали про "пробудження" Росії. Цю справу розслідує СБУ, оголошено підозру одному зі священників Лаври, який прославляв "русскій мір".
- 5 січня міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив про перехід Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської лаври до держави.
- Митрополит Епіфаній, глава Православної церкви України, звершить Богослужіння з нагоди Різдва Христового 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
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