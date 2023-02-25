Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Українська перемога: як ми її бачимо?
OPINION

Українська перемога: як ми її бачимо?

Йосиф Зісельс
25 лютого, 2023 субота
10:03
Погляд Йосиф Зісельс

Далеко не всі війни закінчуються ясною й однозначною перемогою чи поразкою

Навпаки, після Другої світової війни багато воєн закінчувалися дуже невизначеними результатами, які дозволяли висловлювати десятки інтерпретацій на тему, хто переміг, а хто – програв.

Поширені приклади – це заморожені чи напівзаморожені воєнні конфлікти без договорів про мир чи, навіть, перемир’я, коли лінія фронту перетворюється у квазістабільну лінію, яка може існувати у такому стані десятиріччями.

Основна причина – війни перестали бути закритими, локальними подіями, де є очевидна перевага однієї сили над іншою, відтак результат детермінований співвідношенням сил і закритістю конфлікту. Відкриті війни майже приречені на замороження, бо у світі є багато сил, які підживлюють противників, аби не дати їм програти.

Читайте також: У Росії шукають шляху до миру без Путіна

Війна Росії проти України менш ніж за рік непомітно для багатьох трансформувалася з чисто імперіалістичної реваншистської війни на майже світовий конфлікт (Третю світову війну), бо сьогодні, передусім опосередковано, у ній беруть участь десятки країн світу, і кількість таких країн швидко зростає.

Війна Росії проти України менш ніж за рік непомітно для багатьох трансформувалася з чисто імперіалістичної реваншистської війни на майже світовий конфлікт (Третю світову війну), бо сьогодні, передусім опосередковано, у ній беруть участь десятки країн світу, і кількість таких країн швидко зростає

Навколо України об’єдналися близько 50 демократичних країн, які надають нам різноманітну допомогу; Росія залучила у свою банду ізгоїв світу (Північну Корею, Китай, Іран, Сирію, терористичні угруповання – Хамас, Талібан, Хезболла та інші), які допомагають їй обходити санкції.

Можемо констатувати, що вперше у світовій історії внаслідок війни світ розділився за цивілізаційним розломом: демократична цивілізація протистоїть агресивному воєнному натиску авторитарно-тоталітарної цивілізації.

Чого ми хочемо від перемоги?

– Ідеальний мир для України – це такий результат війни, який дає Україні реальні довготривалі гарантії ненападу на неї у найближчі десятиріччя;

– Росія в сьогоднішніх кордонах, з її історією, за визначенням, не може трансформуватися у демократичну країну, яка живе в мирі зі своїми сусідами. При будь-якій владі вона рано чи пізно знову застабілізується в оновленому імперіалістичному форматі, бо це не Путін створив таку Росію, це така Росія обрала на трон такого злочинця як Путін. І буде обирати й далі, аж до повного, нищівного розгрому.

Читайте також: Чомусь мені здається, що НАТО таки доведеться воювати

Росія в сьогоднішніх кордонах, з її історією, за визначенням, не може трансформуватися у демократичну країну, яка живе в мирі зі своїми сусідами. При будь-якій владі вона рано чи пізно знову застабілізується в оновленому імперіалістичному форматі, бо це не Путін створив таку Росію, це така Росія обрала на трон такого злочинця як Путін. І буде обирати й далі, аж до повного, нищівного розгрому

– Росія повинна вивести усі свої війська з території України за кордони 1991 року;

– Керівництво Росії та всі виконавці злочинних наказів повинні постати перед Міжнародним трибуналом ("Новим Нюрнбергом") та понести заслужене покарання;

– Росія повинна повністю виплатити Україні всі репарації та компенсації за економічні наслідки війни;

– В Україні на найближчі 30 років мусить бути гарантований мир, а це буде можливим лише тоді, коли Росію буде повністю розтрощено, демілітаризовано та дерашизовано.

Якщо наведені вище аксіоми не викликають спротиву, то розуміння Української перемоги однозначно має бути пов’язано з нищівною поразкою Росії в цій війні та її бажано контрольованим розпадом на купу уламків, деякі з яких через десятиріччя мають невеликі шанси стати демократичними країнами.

Розуміння Української перемоги однозначно має бути пов’язано з нищівною поразкою Росії в цій війні та її бажано контрольованим розпадом на купу уламків, деякі з яких через десятиріччя мають невеликі шанси стати демократичними країнами

Читайте також: Росія втратила суб'єктність в міжнародній політиці

Я маю освіту фізика-теоретика і тому часто рефлексую в аспектах теорії ймовірності. Усе викладене у цьому есеї є суб’єктивними думками, заснованими на моїх відчуттях світу, що оточує нас.

Одразу зазначу, що дуже хочу помилитися у своїх оцінках ситуації навколо нашої країни та всередині її.

Спробую позначити чотири основні варіанти результатів цієї війни, як я їх бачу, починаючи з варіанту найменш ймовірного і закінчуючи найімовірнішим:

1-й варіант – ідеальний.

Україна за допомоги союзників перемагає у цій війні, Росія капітулює, міжнародні окупаційні сили контролюють російську територію, під цим контролем Росія розділяється мирно на природні частини, які поступово стають окремими країнами та в яких, внаслідок коаліції союзників, починає системно запроваджуватися нова економічна система, демократичний лад, політичні партії, демократичні вибори, незалежна судова система та інші складові демократичної цивілізації. Приклад – Друга світова війна.

Ціна – дуже великі жертви як людські, так і економічні.

2-й варіант – компромісний.

ЗСУ витісняють російські війська за кордони 1991 року, і на цьому війна на якийсь час припиняється. Росія залишається у своїх кордонах, з авторитарним режимом, під певними санкціями, бо не погоджується на умови переможців, тягне з мирним договором, бо в ньому не зацікавлена, мріє про реванш, збирається з силами, провокує сутички та обстріли через кордон, накопичує зброю та ресурси за допомоги своїх союзників-ізгоїв і через декілька років розпочинає нову війну проти України. Приклад – війна на Близькому Сході.

Ціна – великі людські та економічні жертви.

3-й варіант – незадовільний.

Україні вдається звільнити тільки частину території, умовно до лінії 23 лютого 2022 року, офіційного перемир’я немає, мирного договору – також, бо обидві сторони цього не хочуть, а бажають продовжувати війну, але великих сил немає ні в кого, тому війні немає кінця.

Ціна – помірні жертви.

4-й варіант – безпросвітний.

Після декількох потужних наступів і контрнаступів з обох сторін, восени цього року лінія фронту стає квазістабільною, сил на нові наступи немає ні в кого, війна стає напівзамерзлою, взаємні обстріли тривають з невеликою активністю, трапляються вилазки ДРГ і провокації, ситуація ні миру — ні війни стає перманентною, без надії на кардинальне вирішення. Приклад війна на Донбасі між 2017 та 2022 роками.

Ціна – мінімальні жертви.

Читайте також: Коли розпочалася війна?

Примітки: Зрозуміло, що наведений вище розподіл ймовірностей різних варіантів Української перемоги не є статичним, оскільки залежить від багатьох потужних чинників (нашої мотивації та нашого терпіння, допомоги союзників, а головне – від нашої здатності до масової соціальної інтеграції, і як результат – від терміну досягнення національного консенсусу). Тому ми можемо побачити з часом зміни чи навіть рокірування сусідніх позицій.

Єдине, чого нема і ніколи не буде в цьому розподілі ймовірностей – це нашої поразки.

Джерело

Про автора. Йосиф Зісельс, учасник Ініціативної групи "Першого грудня".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
Україна
Росія
війна з Росією
Перемога України
Читайте також:
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
24 лютого, 2023 п'ятниця
Чому Зеленський ховає Татарова від Байдена
Володимир Зеленський
23 лютого, 2023 четвер
Повернення премії у 30 тис. грн військовим: Зеленський відповів на петицію
Дмитро Кулеба
24 лютого, 2023 п'ятниця
Країни затвердила чіткі пункти формули миру Зеленського, а також зруйнувала декілька міфів, - Кулеба про важливість документа
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.24
    Купівля 39.24
    Продаж 39.87
  • EUR
    Купівля 41.09
    Продаж 41.97
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
25 лютого
11:18
Граната, вилучена поліцейськими
У київському метро затримали пасажира з гранатою в кишені
11:07
Тайвань, хмарочос Тайбей 101
Найвищий хмарочос Тайваню на річницю вторгнення РФ підсвітили кольорами прапора України
11:01
світло
Укренерго: на Одещині запровадили погодинні відключення світла, інші регіони - без обмежень на споживання електрики
10:45
Вікторія Сюмар
Вікторія Сюмар: Мінські домовленості дали Україні найважливіше – час для створення ЗСУ
10:40
OPINION
Микола Княжицький
Зеленський, Китай і перемовини з Путіним
10:28
Майк Тайсон
Тайсон змінив думку про фаворита бою Усика проти Ф'юрі
10:28
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Гайдай про ситуацію на Луганщині: окупанти не припиняють наступ жодному з напрямків
10:04
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Китаю невигідна перемога Росії у війні, - військовий експерт Грабський
10:04
Цукерберг анонсував запуск штучного інтелекту від Meta
10:01
Валерій Залужний
Залужний: у цьому році Україна звільнить Маріуполь
09:53
Лукашенко
Лукашенко оголосив про візит до Китаю
09:43
Санкції
За рік війни російські олігархи втратили близько $67 млрд, - Bloomberg
09:24
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Британська розвідка пояснила, чому РФ другий тиждень не застосовує дрони-камікадзе
09:07
кордон
Смугу українського кордону з Білоруссю та Росією розширять до 2 км: територія буде замінована, - закон
09:03
Кирило Буданов
Буданов вперше розповів, що у будівлю ГУР у Києві влучала ракета
08:52
21.20.2023
Минулої доби росіяни 83 рази гатили по Херсонщині: уражено будинки, медичний та освітній заклади
08:28
Втрати ворога
За добу РФ втратила в Україні 650 військових, 12 танків, 2 БПЛА та гелікоптер
08:27
Ярослав Амосов
Амосов - Сторлі: де дивитися бій українця за чемпіонський титул Bellator
08:11
Ентоні Блінкен
Росія порушує принципи та блокує роботу ОБСЄ, - Блінкен
08:01
OPINION
Євген Магда
Китайська стіна для Зеленського
07:53
Уночі росіяни атакували Нікопольщину: пошкоджено понад 40 будинків, газогони та лінії електропередачі
07:35
Андрій Медведєв (ПВК Вагнера)
Найманець ПВК Вагнера, який утік до Норвегії, Андрій Медведєв, заарештований за напад на поліцейських в Осло
07:07
російська армія, мобілізація
Генштаб: у Чечні триває примусова мобілізація РФ, а ЗСУ відбили близько ворожих 70 атак на 5 напрямках
06:45
Україна - НАТО
WSJ: Німеччина, Франція та Велика Британія планують зміцнити зв'язки НАТО та України, аби заохотити Київ до мирних переговорів з РФ
06:20
Джозеф Байден
Байден: США відреагують, якщо Росія отримає летальну зброю від Китаю
06:01
Джейк Салліван
Путін може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, - Салліван
05:37
російська техніка
Кремль не коментував річницю вторгнення в Україну, бо не досяг "жодних значущих успіхів", - ISW
05:15
Канада ввела санкції проти легенди хокею Третьяка
Канада ввела санкції проти депутата держдуми Третьяка, який входить до зали хокейної слави у Торонто
04:48
Пригожин пояснює чому вагнерівці не можуть взяти Бахмут
Пригожин визнав, що в Україні "гинуть сотні тисяч солдатів" збройних формувань РФ
04:21
На фото: система ППО
Повітряні сили відкрили набір курсантів для освоєння сучасних західних систем ППО
03:53
Китай та США
Байден відкинув "мирний план" Китаю та виступив проти участі Пекіна у переговорах з РФ
03:26
Символічний трибунал у Гаазі визнав Путіна винним у злочинах в Україні
Символічний трибунал у Гаазі визнав Путіна винним у злочинах, вчинених в Україні
02:58
на фото: Джо Байден в Києві
Байден поки виключає надання Україні винищувачів F-16
02:31
Гостомель
Резніков та Буданов розповіли, яким був план захоплення РФ Києва і чому він не спрацював
02:03
Серхіо Рамос підтримав біженців з України
Легенда іспанського футболу Серхіо Рамос оголосив збірку на підтримку біженців з України
01:36
Дмитро Кулеба
"Ми продовжуємо боротьбу": Кулеба запевнив, що РФ буде виключено з Радбезу ООН
01:09
Макрон Путін
Макрон закликав Ердогана посилити тиск на РФ, щоб вона відмовилася від агресії проти України
00:58
Буча після звільнення, Київщина
Хлопці, які знищили колону російської техніки в Бучі, раніше добре грали в комп'ютерні ігри, - Резніков
00:38
прапори України та США
США почали виділяти кошти в рамках допомоги Україні на суму $9,9 млрд
00:28
Валерій Залужний
"Ця величезна озброєна маса спонукала шукати рішення": Залужний про те, як вдалося зупинити армію РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV