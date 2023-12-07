Українська ППО вночі знищила 15 із 18 "Шахедів"
У ніч проти 7 грудня російські окупанти запустили по території України 18 безпілотників. Натомість українські сили ППО знищили 15 БПЛА типу Shahed
Про це повідомляють Повітряні сили.
"У ніч на 7 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed із мису Чауда (Крим)", - йдеться у повідомленні.
Усього зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА Shahed-136/131. Основні напрямки удару - Хмельниччина та Одещина.
У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БПЛА противника.
- Ворог близько 22:00 6 грудня запустив з півдня ударні безпілотники – дрони рухаються на захід. На Хмельниччині працювала ППО.
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