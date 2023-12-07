Українська ППО вночі знищила 15 із 18 "Шахедів"

Про це повідомляють Повітряні сили.

"У ніч на 7 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed із мису Чауда (Крим)", - йдеться у повідомленні.

Усього зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА Shahed-136/131. Основні напрямки удару - Хмельниччина та Одещина.

У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БПЛА противника.