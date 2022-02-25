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Українська ППО за добу знищила понад 15 російських літальних апаратів

25 лютого, 2022 п'ятниця
04:22
війна з Росією

Система ППО витримала перші удари противника та знищила впродовж доби понад 15 літальних апаратів ворога

Про це повідомляє Укрінформ.

“О 5-тій ранку повітряні війська агресора завдали масованих ракетно-бомбових ударів по українських містах та військових об’єктах Збройних сил України. Першими ці удари прийняли на себе повітряні сили ЗСУ. Система ППО стійко витримала ці перші удари противника, головними мішенями яких стали об’єкти військової інфраструктури, військові аеродроми, радіолокаційні станції, склади та інше. Однак авіація Повітряних сил успішно вийшла з-під удару противника та протягом доби нанесла нищівних втрат ворогу”, - сказав у відеозверненні речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, у повітряному бою з українським СУ-27 противник втратив 2 винищувачі СУ-30 СМ.

“Також бомбардувальники СУ-24 М, розвідники СУ-24 МР та штурмовики СУ-25 української військової авіації кілька разів завдавали потужних ракетно-бомбових ударів в районі аеродрому Гостомель і повернулися без втрат. Саме там під Києвом противник висадив із кількох десятків бойових вертольотів десант, аби захопити плацдарм на околицях нашої столиці", - зазначив він.

Ігнат додав, що продовж доби 25 лютого системою протиповітряної оборони України знищили понад 15 літальних апаратів ворога, десятки крилатих ракет “Калібр”, а також ракети оперативно-тактичних комплексів “Іскандер”.

"Остаточна інформація ще уточнюється”, - сказав він.

Ігнат додав, що Повітряні сили зазнали болючих втрат.

  • Нагадаємо, 23 лютого сайти органів влади України зазнали масової кібератаки. 23 лютого близько 16.00 офіційні сторінки Кабміну, Верховної Ради, МЗС та Закарпатської ОДА перестали бути доступними для перегляду.
  • 23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.
  • У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
  • Українські війська просять громадян розповідати про переміщення військ РФ.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія втратила за першу добу нового вторгнення 30 танків, 130 БМП, 5 літаків та 6 вертольотів.

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