Українська ППО збила 2 російський гелікоптер за добу

Про це повідомляє офіційний telegram-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Вже 2 "Алігатори" за добу. Полювання триває. 22 жовтня близько 16:00 зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Центр" на південному напрямку знищено ще один за сьогодні російський ударний вертоліт Ка-52", - пишуть у ЗСУ.

У суботу, 22 жовтня, українська артилерія вдарила по пункту управління росіян на окупованій території, а ППО збила російський гелікоптер.

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