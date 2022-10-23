Українська ППО збила 2 російський гелікоптер за добу
За добу, 22 жовтня українська ППО збила 2 російських гелікоптерів "Ка-52"
Про це повідомляє офіційний telegram-канал Повітряних Сил ЗСУ.
"Вже 2 "Алігатори" за добу. Полювання триває. 22 жовтня близько 16:00 зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Центр" на південному напрямку знищено ще один за сьогодні російський ударний вертоліт Ка-52", - пишуть у ЗСУ.
- У суботу, 22 жовтня, українська артилерія вдарила по пункту управління росіян на окупованій території, а ППО збила російський гелікоптер.
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