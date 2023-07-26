Українська ППО знищила 2 крилаті ракети на Вінниччині
Українські Сили ППО у середу, 26 липня, знищили в небі над Вінниччиною дві крилаті ракети "калібр". Росіяни, ймовірно, пустили їх з підводного човна
Про це повідомляють Повітряні сили України.
"Близько 13 години 26 липня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами "калібр" з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.
Також там зазначають, що, ймовірно, пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.
За даними Повітряних сил, у простір України ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. Обидві цілі було збито на Вінниччині.
Також у пресслужбі попереджають, що станом на 17:00 у повітрі знаходяться стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Ворожі літаки рухаються у район пусків – Каспійське море. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі 17.00.
- У Києві та низці областей України у ніч на 25 липня оголошували повітряну тривогу, на підступах до столиці працювала ППО, яка збила усі "шахеди", проте на Житомирщині та Черкащині є влучання.
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