Українська ППО знищила 2 крилаті ракети на Вінниччині

Про це повідомляють Повітряні сили України.

"Близько 13 години 26 липня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами "калібр" з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Також там зазначають, що, ймовірно, пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.

За даними Повітряних сил, у простір України ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. Обидві цілі було збито на Вінниччині.

Також у пресслужбі попереджають, що станом на 17:00 у повітрі знаходяться стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Ворожі літаки рухаються у район пусків – Каспійське море. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі 17.00.